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Spor
İHA 04.08.2023 21:29

Haji Wright'ın yeni adresi belli oldu

FTA Antalyaspor'un ABD'li golcü oyuncusu Haji Wright, İngiltere Championship takımlarından Coventry City FC Kulübü'ne 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Wright, bu transferle kulüp tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran oyuncusu olarak tarihe geçti.

Haji Wright'ın yeni adresi belli oldu
[Fotograf: TRT SPOR]

Fraport TAV Antalyaspor, golcü oyuncu Haji Wright'ın transferi konusunda İngiltere Championship takımlarından Coventry City FC kulübü ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı ekip golcü futbolcunun bonservis bedeli olarak İngiliz kulübünden 9 milyon Euro alacak. Anlaşmada 2 milyon Euro bonus ve bir sonraki satışından da yüzde 20 pay maddeleri bulunuyor.

Antalyaspor tarihine geçti

Antalyaspor kulüp tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran futbolcusu olarak kayıtlara geçen Haji Wright, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeli ile satışı yapılan 20 futbolcudan biri de oldu.

Antalyaspor'dan Dünya Kupası'na

2021-2022 sezonunda FTA Antalyaspor forması giymeye başlayan ABD'li futbolcu, 2 sene boyunca kırmızı-beyaz forma ile 60'ı Süper Lig, 4'ü de Türkiye Kupası maçı olmak üzere 64 resmi maça çıktı. İlk yılında Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 gol atıp ülkesinin milli takımının da dikkatini çeken Haji Wright, 2022 Dünya Kupası'nda ABD forması ile 1 gol atma başarısı da gösterdi. 2022-2023 sezonunda da Antalyaspor ile gollerine devam eden Haji Wright, bu sezonda da 15 gole imza attı. 64 resmi maçta 36 gole direkt katkı koyarak dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Haji Wright, Antalyaspor tarihinin de en çok gol atan 5'inci futbolcusu olarak kayıtlara geçti.


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