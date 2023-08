Milan Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya basınında transferin 20 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Arsenal altyapısından 2019'da Valencia'ya transfer olan Musah, A takımda 108 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Musah, ABD Milli Takımı'nda ise 27 kez görev yaptı.

The ink is dry, and the future is bright! #ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/k8Tl84wUWH