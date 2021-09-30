Haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde yapılacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
1 Ekim Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
2 Ekim Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Ekim Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep-Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ali Palabıyık
TFF 1. Lig'de görev alacak hakemler
1 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Menemenspor: Furkan Aksuoğlu
2 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu
16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
19.00 Kocaelispor-İstanbulspor: Özgür Yankaya
3 Ekim Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eyüpspor-Manisa: Alper Çetin
19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hüseyin Göçek