Sarı-lacivertli kulübün basın sözcüsü Gökalp Üstün, TFF 1. Lig'e iyi bir başlangıç yapan, yoluna namağlup devam eden ve 15 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertli takımın gidişatından memnun olduklarını belirtti.

"Bizim için öncelik mali düzeni ve disiplini oluşturmak"

Üstün, haziran ayında yapılan genel kurulda Faruk Koca'nın başkanlığa seçildiğini hatırlattı.

"En başından beri "Şampiyon olacağız" gibi bir hedef koymadık. Bizim için öncelik mali düzeni ve disiplini oluşturmak. Mali disiplini de sağlayarak iyi transferler yaptık ve iyi de gidiyoruz. TFF 1. Lig'in şampiyonluk hedefindeki en önemli takımıyız."

"Borç hala geçmişten gelen dosyalardan dolayı"

Üstün, geçmişten gelen borçlar yüzünden ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

"Faruk Başkan zaten genel kurul sürecinde mali tablodan bahsetti. Yönetime girecek kişiler senaryoyu bilsin istedi. Borç hala geçmişten gelen dosyalardan dolayı. Transfer yasağına neden olacak borçlar vardı. Görevimizin ilk 1 ayında 60 milyon liralık kaynak gerekiyordu. Faruk Koca ve yönetimi sözünde durdu, kısa sürede bu kaynağı buldu ve Süper Lig hedefi için de kaliteli kadro kurdu. Tabii taraftarın yollarımızı ayırdığımız bazı oyuncular için bize tepkisi de oldu ama ciddi bir maliyet düşüklüğü yaşadık. Süper Lig kalitesinde oyuncular da aldık. Eren gibi, Aatıf Chahechouhe gibi."

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Taraftara aşı çağrısı

Gökalp Üstün, taraftara aşılarını olup tribüne gelme çağrısında bulundu.

"Biz Süper Lig'e çıkmanın ortalamasını 2,1 olarak hesapladık. Şu anda bu ortalamanın üstünde gidiyoruz. Taraftarın bize desteği çok önemli. 10 bini rahatlıkla buluyor olmamız lazım maçlarımızda. Tabii taraftarlarımıza aşı çağrısında da bulunuyoruz. Aşılarını olsunlar ve tribünlere gelsinler. Erzurumspor maçında 5 bin taraftarı geçmek istiyoruz."

"Bizden yüksek bütçeli rakiplerimizi de yendik"

Gökalp Üstün, ligin ilk 7 haftasında sergiledikleri performansın da takdir edilmesi gerektiğini anlattı.

"Bu ligde 15 milyon euronun üzerinde değerleri olan kulüpler var. Biz bu değerlerin çok altında bir takım kurduk. 10 milyon euronun altında bir takımımız var. Bizden yüksek bütçeli rakiplerimizi de yendik. En son bizden yüksek bütçeli Bursaspor'u 4-0 yendik deplasmanda. Mustafa Dalcı hocamıza güveniyoruz. Ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan ikinci takımıyız. Gerçekten takımımıza güveniyoruz."

Ligde hafta sonu oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da değinen Üstün, futbolseverlerin, Süper Lig hedefi olan iki takımın sahadaki mücadelesini izleyeceğini sözlerine ekledi.