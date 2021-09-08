Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
[Fotoğraf: Galatasaray]
Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır. pic.twitter.com/pjDb7UzBGa— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2021
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" denildi.
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