Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bandırmaspor'da 6 futbolcu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da 6 futbolcunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi yapılan testlerde 6 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.
Futbolcular, karantina altına alındı.
Etiketler: TFF Koronavirüs
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