Williams'tan yapılan açıklamaya göre, George Russell'ın Mercedes'e gitmesiyle boşalan koltuğa 2022'den itibaren 25 yaşındaki Albon oturacak.

Albon'un gelecek yılki takım arkadaşı Kanadalı Nicholas Latifi olacak.

Formula 1 kariyerinde 38 yarışta puan mücadelesi veren Taylandlı pilot, iki kez podyuma çıktı.