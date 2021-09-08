Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Formula 1 pilotu Albon gelecek sezon Williams'ta
Taylandlı pilot Alex Albon, gelecek sezondan itibaren Formula 1 takımlarından Williams için yarışacak.
Williams'tan yapılan açıklamaya göre, George Russell'ın Mercedes'e gitmesiyle boşalan koltuğa 2022'den itibaren 25 yaşındaki Albon oturacak.
Albon'un gelecek yılki takım arkadaşı Kanadalı Nicholas Latifi olacak.
Formula 1 kariyerinde 38 yarışta puan mücadelesi veren Taylandlı pilot, iki kez podyuma çıktı.
Etiketler: Formula 1
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