Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 30 milli güreşçi mindere çıkacak.

Türkiye adına serbest stilde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Avrupa şampiyonları Süleyman Atlı, Mustafa Kaya ve Süleyman Karadeniz, grekoromende dünya şampiyonu Metehan Başar, 23 yaş altı dünya şampiyonu Cengiz Arslan ve Burhan Akbudak, kadınlarda 23 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonu Evin Demirhan Yavuz ve Buse Tosun Çavuşoğlu da mücadele edecek.

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar kadroda yer almıyor. Serbest Güreş Milli Takımı, 30 Eylül Perşemeb günü öğle saatlerinde Oslo'ya hareket edecek

Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:

Serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Fazlı Eryılmaz

79 kilo: Ramazan Sarı

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Erhan Yaylacı

97 kilo: Süleyman Karadeniz

125 kilo: Taha Akgül

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Mehlika Öztürk

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Ebru Dağbaşı

62 kilo: Merve Karadeniz

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Ayşegül Özbege

Grekoromen

55 kilo: Ekrem Öztürk

60 kilo: Ahmet Uyar

63 kilo: Mehmet Çeker

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Yunus Emre Başar

82 kilo: Burhan Akbudak

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Osman Yıldırım