Etno Alanı Cirit Sahası'nda bu yıl beşincisi organize edilen turnuvaya kent genelinde 15 takım katılıyor.

At sırtında puan almak için heyecan ve adrenalin dolu anların kaydedildiği eleme yarışları, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

3 Ekim Pazar günü final turnuvası yapılacak organizasyon, mehteran takımı, halk oyunları ve atlı okçuluk gösterileriyle sona erecek.

[Fotoğraf: AA]

Final sonrası başarı gösteren kulüplere çeşitli ödüller verilecek.

Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilcisi Sinan Çoban, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir organizasyon ve resmi müsabakaların yapılamadığını söyledi.

Çoban, organizasyonun ilk gün yarışlarına 8 takım katıldığını belirtti.

"Müsabakalara toplam 15 cirit takım katılacak. Pazar günü de final maçımız var. Daha sonra atlı okçuluk turnuvası, güreş ve yöresel yemeklerin tanıtımı yapılacak. 4 müsabaka sonrası elenen takımlar evlerine gidecek ve diğerleri finale katılmaya hak kazanacak. Pandeminin sona ermesiyle inşallah böyle turnuvalara ve etkinliklere devam edeceğiz. Organizasyonumuz hafta boyunca devam edecek. Pazar günü düzenlenecek final maçına tüm halkımızı davet ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Sinan Çoban, eleme yarışlarına katılan takımlara da başarı diledi.

"Erzurum olarak ciritte Türkiye şampiyonluğunu 2019 yılında kaybettik. Bu sürede büyükşehir belediye başkanımız Mehmet Sekmen bize çok destek verdi. Atlı cirit çok masraflı bir oyun. Bunun içi devlet yetkililerinden bu sporun elinden tutmasını istiyoruz. Erzurum olarak 30 atlı cirit kulübünden 15 kulübe düştük. Belediye olmasa bu gelenek bir kaç sene sonra yok olur."