Güreşte altın madalya heyecanı TRT Spor'da17 Eylül 2019 Salı 12:04 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 12:06
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı. Kayaalp'in final mücadelesi bugün 16.30'da TRT Spor'da.
Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Rıza, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı.
Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.
Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, bugün finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek. Final 16.30'da TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.
Kaynak: TRT Spor