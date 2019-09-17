Boluspor yönetimi, ligin ilk 4 haftasında sadece bir puan alınmasının ardından kulüp başkanı Necip Çarıkcı başkanlığında yaptığı toplantıda, teknik direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

Boluspor yönetimi, hizmetlerinden dolayı Giray Bulak ve antrenörlerine teşekkür ederek, futbol kariyerinde başarılar diledi.

Tesislerden ayrılırken kulüp başkanı Necip Çarıkcı, yönetici ve futbolcularla vedalaşan Bulak, Boluspor'a 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçında başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA