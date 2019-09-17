Spor
Boluspor'da Giray Bulak ile yollar ayrıldı17 Eylül 2019 Salı 10:52 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 11:18
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Giray Bulak dönemi sona erdi.
Boluspor yönetimi, ligin ilk 4 haftasında sadece bir puan alınmasının ardından kulüp başkanı Necip Çarıkcı başkanlığında yaptığı toplantıda, teknik direktör Giray Bulak ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Boluspor yönetimi, hizmetlerinden dolayı Giray Bulak ve antrenörlerine teşekkür ederek, futbol kariyerinde başarılar diledi.
Tesislerden ayrılırken kulüp başkanı Necip Çarıkcı, yönetici ve futbolcularla vedalaşan Bulak, Boluspor'a 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçında başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: TFF 1. Lig Giray Budak Boluspor