Türkiye Bisiklet Federasyonu 2019 faaliyet takviminde yer alan MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışı, 22 Eylül’de Hakkari’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Yarışmaya Türkiye’den ve farklı ülkelerden katılım yapacak olan sporcular; büyük bayanlar ve büyük erkekler kategorisinde yarışacaklar.

Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olması beklenen yarışma, 22 Eylül tarihinde saat 10.00’da Hakkari Merzan Mahallesi Sanayi Sitesi'nin yanında start alacak.

Hakkari’de ilk defa yapılacak

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari’de ilk defa yapılacak olan uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını, sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Güldal, “Bu sevinci ve heyecanı bütün hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak ve yaşamak istiyoruz. Şimdiden katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bütün sporseverleri 22 Eylül 2019 saat 10.00’da Merzan Mahallesi’nde yapılacak olan yarışmaya bekliyoruz” dedi.

Kaynak: AA