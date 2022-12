Markalar ve spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit 2022 etkinliğinin 42 Maslak AVM ESA Arena'da devam eden ikinci gün programında, "Federasyonlar Konuşuyor" başlıklı bir panel düzenlendi.

Sports TV Dijital Yayınlar Yönetmeni Murat Ağca'nın moderatörlük yaptığı panele, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile birlikte katılan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrancın Türkiye'de yayılma sürecini, bundan duyduğu memnuniyeti ve hedeflerini anlattı.

"Federasyonumuzda 6 kadın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyoruz"

Gülkız Tulay, Türkiye'de bulunan 64 federasyonun sadece 3'ünde federasyon başkanının kadın olduğu hatırlatılarak bunun nedeni soruldu.

"Şu an sayı maalesef sadece 3. Ben spor yönetiminde özellikle kadınların daha fazla sayıda yer alması gerektiğine inanıyor, her platformda bunu dile getiriyorum. İlla olacak diye bir şey olmuyor. Bu durumda da kendi içimize dönüyor, bu konuya nasıl çözüm getireceğiz diye düşünüyoruz. Federasyonumuzda biz 6 kadın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyoruz."

Tulay, sporcular, il temsilcileri, hakemler ve antrenörlerde azımsanmayacak kadar kadın olduğunu kaydetti.

"Bunlar sayılara yansıdığında, kadınların satranç sporuna yansıması da çok oluyor. Lisanslı sporcuya da yansıyor. Spor yönetiminde ve her ortamda kadının yer alması gerekiyor."

Satrançta, 10 yılda 1 milyon 200 bine yakın lisanslı sporcu

Türkiye'de 1 milyon 200 bine yaklaşan sayıyla en çok lisanslı sporcusu bulunan federasyon oldukları da hatırlatılan Tulay, 10 yılda bu rakama nasıl ulaştıkları sorusuna karşılık verdi.

"Tüm branşların 10 milyon civarında lisanslı sporcusu olduğunu düşündüğünüzde, her 10 sporcudan biri satranç oyuncusu oluyor. Göreve geldiğimizde 180 bin lisanslı sporcu vardı. Şimdi 1 milyonu aşan ilk ve tek federasyonuz. Bunun için ülkenin her yerine gitmeniz ve hemen hemen her faaliyette bulunmanız gerekiyor. 'İlk hedefiniz nedir?' dediklerinde, 'Satrancı ülkenin her tarafına yaymak ve geliştirmek.' demiştik. Satranç artık Türkiye'de popüler oldu. Türkiye, bir satranç ülkesi oldu. Uluslararası dereceler, geri dönüşler, Türkiye'nin ileri gittiğini gösteriyor. Organizasyon, altyapı ve projelerde çok çok iyiyiz. Bu, dikey gelişme ve uluslararası başarılara da yansıyor. Satrancın bu kadar popüler hale gelmesinin en önemli nedeni de satrancın temel prensipleri. Strateji, konsantrasyon, doğru planlama gibi tüm özellikleri satranç sporcusu, farkında olmadan kazanıyor."

"Anne babalara anlatım dalga dalga yayılma sağladı"

Tulay, satrancın, çocuklar için ilk düşünülen sporlardan biri olduğuna, ebeveyn ve okul yöneticilerinin, kendi çocukları üzerinde satranç kazanımlarını diğer anne babalara anlatmasının, satrançta dalga dalga yayılma sağladığına vurgu yaptı.

"Satranç elbette bir spordur, hatta bir spordan çok daha ötesidir. Burada da sporla ilgili her türlü olgu var. Satranç maçları biraz daha uzun soluklu oluyor, 5-6 saat süren maçlar oluyor. Oyuncular masa başında otursalar da boks maçında sarf edilen kadar efor sarf ediyor. Belki terlemiyor ama orada düşünerek enerji sarf ediyor. Tüm spor branşlarının temeli olacak kadar da önemli bir spor."

Tulay, "Satrançta 2023 hedefleri neler?" sorusunu da yanıtladı.

"Elde ettiğimiz başarılara yenilerini eklemek istiyoruz. Önümüzdeki yılı, önemli faaliyetlerle taçlandırmak istiyoruz. Okullarda satranç çok yaygın ama okul öncesi programına da güzel bir giriş yapıp ana okullarında satrancı yaymak en önemli hedeflerimizden biri."