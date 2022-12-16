Katar'daki Dünya Kupası'nda son 16'larda Fas'a elenen İspanya Milli Takımı'nda kaptanlık yapan ve Barcelona'da top koşturan Busquets, milli formayı artık giymeyeceğini sosyal medya hesabından duyurdu. 34 yaşındaki oyuncu, milli takımı bıraktığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, milli forma altında birlikte çalıştığı tüm teknik direktörlere, takım arkadaşlarına, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) yöneticilerine ve buradaki kariyeri boyunca kendisine eşlik eden tüm çalışanlara, taraftarlara, gazetecilere ve özellikle ailesine teşekkür etti.

Busquets, milli takım formasını her zaman büyük gururla taşıdığını, her şeyini sahada vermeye çalıştığını kaydetti.

"Yaklaşık 15 yıl ve 143 maç sonra milli takıma veda etme zamanın geldi."Ülkemi temsil etmek ve zirveye taşımak, Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak, kaptan olmak ve bu kadar çok maç oynamak, başarı az ya da çok olsa da her zaman her şeyimi vermek, terimin son damlasına kadar katkıda bulunmak, tarihi, unutulmaz ve benzersiz tecrübelerle aynı hedef için mücadele etmek benim için bir onurdu."

RFEF Başkanı Luis Rubiales de sosyal medya hesabından "Sergio Busquets, İspanyol futbolunda ikon olmuş bir figür, örnek bir sporcu, kusursuz bir profesyonel ve tartışılmaz bir liderdir." açıklamasını yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenmişti.

İlk kez 1 Nisan 2009'da formasını giymeye başladığı İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları bulunan Busquets, 143 maça çıktı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sergio Busquets, Iker Casillas (167) ve Sergio Ramos'un (180) ardından İspanya tarihinin en çok forma giyen üçüncü oyuncusu konumunda.

Barcelona formasını giyen Busquets'in Katalan kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.