Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'da kılıç kategorilerinde düzenlenecek Gençler Dünya Kupası'nda Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Ayşe Betül Doğan, Nil Güngör, Ayşe Naz Kaptan, Pınar Miray Şişik, Nehir Yıldırım, Toprak Altınçekiç, Tolga Aslan, İsmail Tuna Biçicioğlu, Kerem Çağlayan, Acar Dankaz, Muhammed Furkan Kalender, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk, Ahmet Turgut Taflan, Arda Tanerler ve Furkan Yaman mücadele edecek.

İspanya'da genç kadınlar epede Aleyna Ertürk, Öykü İğdelipınar, Kayra Naz Özcan ve Berra Sonyüksek, Yunanistan'da ise genç erkekler epede Çınar Öğüt, Ali Mustafa Seçik, Ata Tol ve Yalgın Yeter Türkiye'yi temsil edecek.