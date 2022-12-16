Katar, küresel sürdürülebilirlik standartları çerçevesinde, ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası maçlarının oynandığı stadyumları çevreye mümkün olan en az zararı verecek şekilde inşa etti.

Küresel bilinç gözetilerek inşa edilen bu stadyumlar, 18 Aralık'taki son maçın ardından sökülüp başka ülkelere gönderilmek üzere tasarlandı.

Katar, bu girişimle küresel sürdürülebilirlik standartlarını uygulamayı; çevrenin enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarından korunmasını amaçlıyor. Bu çerçevede stadyumu tasarlayanların, çevreye zarar verecek malzemeleri, inşa sürecinde kullanmaktan mümkün olduğunca kaçındığı belirtiliyor.

Dünya Kupası faaliyetleri kapsamında geride kalan mirası farklı şekillerde değerlendirmeye çalışan Katar, stadyumların, spor başta olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere tamamen sökülerek başka ülkelere gönderilmesini planlıyor.

Bu girişim kapsamında stadyumlardaki 150 binden fazla koltuk sökülerek yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde 22 stadyumun inşasında kullanılacak.

Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandığı 2010'dan bu yana yoğun bir çalışma içine giren Katar'da 18 Aralık'tan sonra sökülmesi planlanan stadyumlar ise şu şekilde:

Stadyum 974

Yenilikçiliğin ve sürdürülebilirliğin simgesi olan Stadyum 974, hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem inşası sırasında kullanılan nakliye konteynerlerinin tam sayısından esinlenilerek adlandırıldı.

Dünya Kupası tarihinin ilk sökülebilir stadyumu olması sebebiyle de tarihe geçen Stadyum 974, çelikten yapıldığı ve yüzde 100 sökülebilir olduğu için turnuvadan sonra tamamen sökülecek.

Stadyum 974, söküldükten sonra Tunus'a gönderilecek ve Safakes şehrinde yeniden inşa edilecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Al Bayt Stadyumu

Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapan Al Bayt Stadı'nda sürdürülebilirlik unsurlarına özen gösterildi. Stadyumda yer alan üst kısımdaki koltuklar, Dünya Kupası bitiminden sonra tekrar sökülüp başka projelerde kullanılabilecek.

60 bin kişilik Al Bayt Stadı, bölge halkının yüzyıllardır kullandığı geleneksel çadırlardan esinlenilerek tasarlandı.

Park ve göllerle süslenmiş, Katar'ın çevreyi koruma sürecine katkıda bulunan yeşil alana sahip El-Hur kentinde yer alan stadyum, etrafındaki alanlarla da sürdürülebilirlik unsurlarına sahip.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Lusail Stadyumu

Doha'nın 20 kilometre kuzeyinde yer alan 80 bin seyirci kapasiteli Lusail Stadı, final maçına ev sahipliği yapacak.

"Mimari şaheser" olarak nitelendirilen stat, Dünya Kupası'nın ardından özellikleri değiştirilerek okul, mağaza, kafe, sağlık ve spor tesislerinden oluşan sosyal alana dönüştürülecek.

[Fotoğraf: AA]

Ahmed bin Ali Stadyumu

Çölün eteklerinde bulunan stadyum, Katarlıların gelenek ve göreneklerini yansıtıyor.

Sürdürülebilirlik ve çevre koruma bağlamında, stadyumu inşa etmekten sorumlu kuruluş, daha önce alanı işgal eden eski stadyumun inşaat malzemelerinin yüzde 80'ini kullandı.

Stadyumun yapımında çevresindeki ağaçlara zarar vermemeye dikkat edildi.

Dünya Kupasının ardından stadyumun koltukları Katar başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki projelerde kullanılmak üzere sökülecek. Stadyum aynı zamanda Katar Futbol Kulübü Er-Reyyan'ın genel merkezine dönüştürülecek.

Güney Stadyumu

Stadyumun tasarımı, arazisinde bulunan El-Vakra kentinin tarihini yüceltmek için Katar'daki geleneksel teknelerin yelkenlerinden ilham aldı.

Dünya Kupası bittikten sonra stadyum koltuk sayısı azaltılacak ve bir kısmı çeşitli ülkelerdeki diğer spor projelerine bağışlanacak.

Sürdürülebilirlik kapsamında stadın etrafı gelecekte topluma hizmet edecek spor ve dinlenme tesislerinin bulunduğu bahçelerle çevrelendi.

Es-Sumame Stadyumu

Sürdürülebilirlik açısından stadyum, oyun ve dinlenme için bir dizi koridoru çevreleyen geniş yeşil alanlarla çevrili.

En yüksek stadyumlardan biri sayılan Es-Sumame'de 44 bin koltuk sayısı, 20 bine düşürülecek ve altyapısı olmayan ülkelerdeki spor projelerine bağışlanacak.

Eğitim Şehri Stadyumu

Eğitim Şehri Stadyumu, Katar'ın dünyanın her yerinden gelen öğrenciler için seçkin bir eğitim merkezi olma rolünü vurgulayan bir spor merkezi.

Stadyumun bulunduğu bölge, önde gelen bazı uluslararası üniversitelere ev sahipliği yapıyor.

Dünya Kupası'nın ardından bölge sakinlerinin ve çevre üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, gelecekteki dönüşümlere ayak uydurmalarını ve akademik olarak motive olmalarını sağlamak için stadın çevresine yeni tesisler eklenecek.