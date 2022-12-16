Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını yaptı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun başkanlığında yapılan ve Trabzonspor Kulübü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde bin 600’ü özel olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personele görev verildi.

Geçmişte de seyirci yasağının uygulandığı Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarlarının müsabakaya alınmaması kararı verildi.

Öte yandan, toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak müsabaka da değerlendirildi.

B grubu riskli müsabaka olarak ele alınan bu karşılaşmaya ise Samsunspor taraftarlarının alınması kararı verildi.

Vali Ustaoğlu: Sağduyu hakim olacak

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Fenerbahçe maçında sağduyunun hakim olmasını temenni ettiğini belirtti.

"Son yıllarda çok sağduyulu müsabakalar oynandı. Benim görev yaptığım süre boyunca onlarca müsabaka izledim. En ufak bir cismin atıldığı bir müsabakaya ben şahit olmadım. Çok şükür şampiyonluğu da gördük. Fenerbahçe müsabakasında da sağduyunun hakim olacağına ben inanıyorum."