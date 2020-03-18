Barcelona, 2008 yılında Frank Rijkaard'la yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik adam arıyordu. Başkan Laporta'nın görevlendirdiği Marc Ingla, ilk olarak Jose Mourinho'nun kapısını çaldı.

Mourinho, Ingla ile buluştu ve 27 sayfalık bir sunum yaptı. Kulübün eski tercümanı olarak Barcelona'nın nasıl oynaması gerektiğini iyi biliyordu ve kendi ekibini de buna göre kurmak istiyordu. Mourinho'nun 1 numaralı yardımcısı ise Pep Guardiola olacaktı.

Ancak bu hayal gerçek olmadı. Barcelona ve Mourinho anlaşamadı. Cruyff da Portekizlinin Barcelona kimliğine uygun bir teknik adam olduğunu düşünmüyordu. Onun yerine Guardiola göreve getirildi. Ve ikili, sadece 1 yıl sonra rakip oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Jose'nin Inter'i ile Pep'in Barcelona'sı karşılaştı. Mourinho bu maçlardan galibiyet alamadı. Ancak aynı turnuvanın yarı finalinde bir kez daha karşılaştılar ve Mourinho, Pep'e karşı tarihi bir zafer aldı. İlk maçı 3-1 kazanan Inter, ikinci maçı 1-0 kaybetmesine rağmen finale çıkmış ve o sene şampiyon olmuştu.

Pep'i deviren Jose o yılın sonunda Real Madrid'e geldi ve rekabet bu sefer de Real Madrid-Barcelona arasında yaşanmaya başladı. İlk sene Guardiola, Mou'nun 4 puan önünde şampiyon oldu. Bu sırada 'kaleye otobüs çekmek' ve 'savunma futbolu oynatmakla' suçlanan Mourinho, 102 gol atarak büyük bir başarıya imza attı.

Mourinho ertesi sezon ise gol rekoru kırdı. Rakip filelere 121 gol atan Real Madrid ligi de Barcelona'nın önünde şampiyon olarak bitirdi. Pep, o sezon Barcelona'dan ayrıldı ve 1 yıllık dinlenme dönemine geçti.

Jose ise 1 yıl daha Real Madrid'de kaldı ancak sezonu Barcelona'nın 15 puan gerisinde bitirince onun da İspanya'daki macerası sona ermiş oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Mourinho ve Guardiola rekabetine birkaç yıl hasret kalan futbol dünyası özlemini Premier Lig'de giderdi. 2016 yılında Manchester United'ın başına geçen Mourinho ve aynı yıl Manchester City ile anlaşan Guardiola yeniden rakip oldular.

Hem de Manchester derbisinde! Ancak İngiltere'de Guardiola fırtına gibi eserken, Mourinho krizlerle boğuşmak zorunda kaldı ve 2 sene sonra, sezon devam ederken görevden alındı. Guardiola ise bir süre daha ağırlığını hissettirdi ancak Liverpool'a gelen Klopp'un ligin sefirliğini almayı başardı...

3 defa yılın teknik adamı seçilen Guardiola'nın kariyerinde 28 üst düzey kupa var. Barcelona, Bayern ve City'ye oynattığı futbolla sadece o takımları değil dünya futbolunu etkiledi. İspanya, Almanya ve şimdi de İngiltere Milli Takımları da açıkça ondan etkileniyor ve onun olduğu yıllarda yükselişe geçiyor. O kimilerine göre dünyanın en iyisi...

[Fotoğraf: Reuters]

Mourinho ise 33 kupa kazandı. 7 defa yılın teknik adamı seçildi. Futbolculuk geçmişi yoktu ve kariyerine tercüman olarak başlayıp, Bobby Robson'ın yönlendirmesiyle antrenörlüğe başlayarak bugünlere geldi.

Defansif futbol oynattığı iddia edilen yıllarda gol rekorları kırarak şampiyon oldu. Kimilerine göre de dünyanın en iyisi o...

Teknik adamlık kariyerlerine ve bugüne kadar yaptıklarına bakınca karar vermek güç. Hangisi daha iyi? Mourinho mu, Guardiola mı?