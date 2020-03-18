Kanadalı Wickenheiser, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"IOC'nin olimpiyatları düzenleme konusundaki ısrarı, insanlık açısından duyarsızlık ve sorumsuzluktur. Önümüzdeki 24 saat içinde neler olacağını planlayamazken, bırakın 3 ay sonra ne olacağını."

Koronavirüsün atletler dahil herkes için büyük bir problem olduğunu belirten Wickenheiser, "Olimpiyat oyunları, dünyadaki en büyük spor faaliyeti. Ama bu kriz olimpiyatlardan daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.