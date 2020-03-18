Haber Giriş: Kaynak: AA
Hayley Wickenheiser: Bu bir sorumsuzluktur
[Fotoğraf: Reuters]
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Hayley Wickenheiser, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarının devam etmesini sorumsuzluk olarak nitelendirdi.
Kanadalı Wickenheiser, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"IOC'nin olimpiyatları düzenleme konusundaki ısrarı, insanlık açısından duyarsızlık ve sorumsuzluktur. Önümüzdeki 24 saat içinde neler olacağını planlayamazken, bırakın 3 ay sonra ne olacağını."
Koronavirüsün atletler dahil herkes için büyük bir problem olduğunu belirten Wickenheiser, "Olimpiyat oyunları, dünyadaki en büyük spor faaliyeti. Ama bu kriz olimpiyatlardan daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.
Sıradaki Haber
Rıza Çalımbay: Futbolcular konsantre olamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz