Haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 27. hafta ile TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
20 Mart Cuma:
20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
TFF 1. Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
20 Mart Cuma:
19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor: Yasin Kol
14.00 Giresunspor-Adanaspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
19.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan
22 Mart Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam