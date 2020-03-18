Kasımpaşa'nın büyük umutlarla transfer ettiği Portekizli futbolcu, lacivert beyazlılarda beklentileri karşılayamadı.

Yönetim tarafından kaptan yapılan 36 yaşındaki oyuncu, yeni takımında eski günlerinden uzak bir görüntü çiziyor. Portekizli futbolcu, 19 maçta attığı 4 golün üçünü penaltıdan kaydetti.

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa da Quaresma'yı yedeğe çekti. Deneyimli futbolcu, son 4 maçın ikisinde kulübede otururken, Göztepe karşılaşmasında duraklama dakikalarında oyuna girdi.

Kasımpaşa, Portekizli oyuncunun forma giymediği Yukatel Denizlispor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarıyla son 3 dakikada oyuna girdiği Göztepe maçını kazandı.

İstanbul ekibi, Ricardo Quaresma'nın 11'de başladığı İttifak Holding Konyaspor müsabakasından ise bir puanla ayrıldı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon sadece 7 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ta kanatlardan yaptığı etkili ortalarla rakiplere zor anlar yaşatan Quaresma, Lacivert beyazlılarda henüz gol pası veremedi.

Quaresma, 16. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü maçında da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.