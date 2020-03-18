TFF 1. Lig'de en fazla kırmızı kart seyircisiz haftada gösterildi
TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan ve 7 futbolcunun kırmızı kartla cezalandırıldığı 28. hafta, bu sezon en fazla kırmızı kartın gösterildiği hafta oldu.
Play-off öncesinde 6 haftanın kaldığı TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelelerinde futbolcular, 41 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı. Müsabakaların seyircisiz oynandığı 28. haftanın, 7 kırmızı kartla ligin geride kalan bölümünde en fazla kırmızı kart gösterilen hafta olması dikkati çekti. Ligde 15. ve 17. haftada ise hakemler, altışar kez kırmızı kartını kullandı.
Toplam 76 kırmızı kart
Ligde 21. haftada hava şartları nedeniyle tamamlanamayan Giresunspor-İstanbulspor maçı haricinde 28. haftaya kadar 1330 sarı ve 76 kırmızı kart gösterildi. Adanaspor (9), Bursaspor (7) ve Osmanlıspor (6), en fazla kırmızı kart gören takımlar oldu.
Akhisarspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Giresunspor ve İstanbulsporlu futbolcular 5, Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular 4, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Keçiörengücü ve Fatih Karagümrüklü oyuncular 3, Ekol Göz Menemenspor ile Hataysporlu futbolcular da 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Futbolcuları kırmızı kart görmeyen Altınordu, 53 sarı kartla en centilmen takım olarak dikkati çekti.
Dört futbolcu ikişer kez kırmızı kart gördü
Osmanlıspor'da Beykan Şimşek, Hatayspor'da Kubilay Sönmez, İstanbulspor'da da Ali Aytemur ile Wellington, bu sezon ikişer kez kırmızı kart gördü.
Sezonun geride kalan bölümünde takımların gördükleri sarı ve kırmızı kartlar şöyle:
|Takımlar
|Sarı
|Kırmızı
|Adana Demirspor
|74
|3
|Adanaspor
|87
|9
|Akhisarspor
|69
|5
|Altay
|74
|4
|Altınordu
|53
|0
|B.B. Erzurumspor
|74
|4
|Ekol Hastanesi Balıkesirspor
|79
|5
|Boluspor
|71
|5
|Bursaspor
|75
|7
|Cesar Grup Ümraniyespor
|75
|5
|Ekol Göz Menemenspor
|79
|2
|Eskişehirspor
|69
|3
|Fatih Karagümrük
|85
|3
|Giresunspor
|82
|5
|Hatayspor
|74
|2
|İstanbulspor
|60
|5
|Keçiörengücü
|64
|3
|Osmanlıspor
|86
|6
Goller son düzlükte geliyor
TFF 1. Lig’de 28 hafta geride kaldı. Hatayspor’un liderliğinde geçilen haftalarda ise toplamda 18 ekip, 614 kez gol sevinci yaşadı.
Bu gollerin dörtte biri ise son çeyrek dilimde geldi. Bugüne kadar oynanan mücadelelerin son 15 dakikası ve uzatmalarına bakıldığında, 159 golün kaydedildiği görülüyor.
Ayrıca gollerin önemli bir kısmı da ikinci yarılarda gelirken; ekipler ilk yarılarda 249, ikinci yarılarda ise 364 gol buldu. Bu rakam ise toplam gollerin yaklaşık yüzde 60’lık kısmını kapsarken, son anlarda atılan goller birçok mücadelenin de sonucuna tesir etti.
Bursaspor da, ligin genelinde olduğu gibi golü en fazla son çeyrek dilimde buluyor. Ligde geride kalan haftalarda toplamda 43 gol kaydeden ve ligin en golcü ekiplerinden biri olan Bursa temsilcisinin, golleri yüzde 28’lik bölümünü son çeyrek ve uzatma dilimlerinde geldi.
Gollerin yüzde 53’lük kısmı da ikinci yarılarda görülürken Bursa ekibi; 0-15 dakikaları arası 8 gol, 16-30 dakikalar arası 3 gol, 31-45 dakikalar arası ve uzatmalarda 9 gol, 46-60 dakikalar arası 9 gol, 61-75 dakikalar arası 2 gol, 76-90 dakikalar arası ve uzatmalar da ise 12 gol buldu.
TFF 1. Lig’de gol krallığı yarışında Altay’dan Marco Filipe Lopes Paixao, 17 golle zirvede bulunurken; Bursaspor’un en golcü ismi ise Yevgen Seleznov oldu.
Ukraynalı oyuncu, ligde geride kalan haftalarda 8 kez rakip ağları havalandırdı. Seleznov’u ise 7 golle Kubilay Kanatsızkuş takip etti.
Toplamda 16 farklı oyuncunun gol sevinci yaşadığı Bursa temsilcisinde, Abdullahi Shehu, Recep Aydın, Özer Hurmacı ve Abdou Razack Traore'nin 3’er golü bulunuyor.