Tüm dünyada hızla etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle özellikle yabancı futbolcuları saha içine odaklamak isteyen Yalçın, oyuncularıyla bire bir görüşmeler yapıyor.

Taktik provalara başlayan deneyimli çalıştırıcı, Fraport TAV Antalyaspor'un analizini yaptı.

Deneyimli teknik adam, cezalı Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir'i 11’de görevlendirecek.

Son maçlardaki futboluyla beklentilerin altında kalan ve Galatasaray derbisinde sakatlanan Boateng’in yerine ise Adem Ljajic forma giyebilir.

Gökhan Gönül’ün de Antalyaspor karşısında oynama ihtimalinin zayıf olduğu belirtildi.

Jeremain Lens’in tecrübeli futbolcunun yerine sağ bekte görev alacağı öğrenildi.