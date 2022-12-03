Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepeli futbolcular tribün olaylarına tanık olan çocuklarla buluştu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, tatil edilen Altay maçında fişek atılan tribünde bulunan Özlü kardeşleri ağırladı.
Sarı-kırmızılı oyuncular, Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım Pazar günü oynanan Göztepe-Altay maçını doğu tribünde takip eden Ayhan Özlü ve çocukları Gökay Özlü, Güven Özlü ve Özay Özlü ile Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya geldi.
Antrenmandan önce Özlü ailesiyle sohbet eden oyuncular, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.
Ayhan Özlü'nün, oğlu Gökay Özlü'nün doğum günü nedeniyle hediye olarak çocklarını Altay maçına götürdüğü öğrenildi.
Göztepe tribününe atılan fişeğin 1 kişiyi yaraladığı olaylar sırasında Güven Özlü'nün, kardeşi Gökay'ın gözlerini kapattığı fotoğraf, sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşılmıştı.
Etiketler: Göztepe
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