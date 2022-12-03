Sarı-kırmızılı oyuncular, Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım Pazar günü oynanan Göztepe-Altay maçını doğu tribünde takip eden Ayhan Özlü ve çocukları Gökay Özlü, Güven Özlü ve Özay Özlü ile Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya geldi.

Antrenmandan önce Özlü ailesiyle sohbet eden oyuncular, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Ayhan Özlü'nün, oğlu Gökay Özlü'nün doğum günü nedeniyle hediye olarak çocklarını Altay maçına götürdüğü öğrenildi.

Göztepe tribününe atılan fişeğin 1 kişiyi yaraladığı olaylar sırasında Güven Özlü'nün, kardeşi Gökay'ın gözlerini kapattığı fotoğraf, sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşılmıştı.