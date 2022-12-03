Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehirli Burak Sakçı İzmir'den altın madalyayla döndü
[Fotograf: AA]
İller Arası İzmir Teakwondo Poomsae Kupası Şampiyonası'na katılan doğuştan cam kemik hastası Burak Sakçı, altın madalya kazandı.
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen şampiyonada mücadele eden GK Şampiyonlar Spor Kulübü sporcusu Sakçı, performansıyla dikkati çekti.
Şampiyonada altın madalya kazanan Sakçı, yaptığı açıklamada, "İmkan olduğu sürece sınırlarımız çerçevesinde sporun her dalında cam kemik hastalarının ve tüm engelli bireylerin de sporda başarılı olacağını inanıyorum." ifadesini kullandı.
Burak Sakçı'nın antrenörü Gülsena Karakuyulu ise cam kemik hastalarının hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılı olabileceklerini gösterdiklerini kaydetti.
Etiketler: Eskişehir
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