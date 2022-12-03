Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen şampiyonada mücadele eden GK Şampiyonlar Spor Kulübü sporcusu Sakçı, performansıyla dikkati çekti.

Şampiyonada altın madalya kazanan Sakçı, yaptığı açıklamada, "İmkan olduğu sürece sınırlarımız çerçevesinde sporun her dalında cam kemik hastalarının ve tüm engelli bireylerin de sporda başarılı olacağını inanıyorum." ifadesini kullandı.

Burak Sakçı'nın antrenörü Gülsena Karakuyulu ise cam kemik hastalarının hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılı olabileceklerini gösterdiklerini kaydetti.