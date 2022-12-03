Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okçulukta Minikler Salon Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te sürüyor
[Fotograf: AA]
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından (TGTOF) Gaziantep'te düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası devam ediyor.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'nda dün başlayan ve 40 ilden 450'ye yakın sporcunun katıldığı organizasyon, ikinci gününde sürüyor.
Erkek ve kadın kategorilerinde yarışan 8-13 yaş arasındaki minik sporcular, derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.
Şampiyona, yarınki müsabakalar ve ödül töreniyle sona erecek.
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