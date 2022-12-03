Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'nda dün başlayan ve 40 ilden 450'ye yakın sporcunun katıldığı organizasyon, ikinci gününde sürüyor.

Erkek ve kadın kategorilerinde yarışan 8-13 yaş arasındaki minik sporcular, derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona, yarınki müsabakalar ve ödül töreniyle sona erecek.