Edremit Belediyesi öncülüğünde 25 ülkeden 1700’e yakın sporcunun katıldığı maratonun başlangıcında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sporcular da yer aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında 110 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Köy Koşusu" kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda atletler, bahardan kalma bir havada dereceye girebilmek için ter döküyor. Yarışların ilk kilometreleri dronla görüntülendi.

Aeneas Kültür Rotası'nın ilk kez sporculara açıldığı koşunun startını veren Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporculara başarı diledi.

[Fotoğraf: AA]

Ayvacık'ın, Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulu bir ilçe olduğunu belirten Eker, "Ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Geleneksel hale geldi ve uluslararası boyutta olması bizim için son derece önemli." dedi.

Organizasyonu ana sponsoru Kar Spor'un Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil de böyle tarihi bir bölgede, doğasıyla çok güzel bir ortamda bulunmaktan Kar Spor ailesi olarak çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, 17 köyden geçen ve 4 ayrı parkurdan oluşan yarışların, Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birinde koşulduğunu ifade ederek, gelecek yıl sporcu sayısının 2 bini geçeceğine inandıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Köy Koşusu'nda geçen yılın ikincisi ipi en önde göğüsledi

"Koşan adam" olarak tanınan 63 yaşındaki engelli sporcu Kemal Özel, Dünya Engelliler Günü'nde bu anlamlı yarışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Özel, 12 senedir ultra maraton koştuğu bilgisini verdi.

"İlk ultra maraton koşucularından biriyim ve 'Koşan adam' Kemal Özel olarak bu parkuru inşallah sağlıklı bir şekilde bitirmeyi düşünüyorum. Engelli olarak bu parkurlarda koşmak çok zor. Çünkü denge sorunu çok önemli. Kol ampute olanlar için bu dengeyi halletmek çok zor ama antrenmanlarla bunu minimuma indirmeye çalışıyoruz. Umarım burada da yine başarılı olurum."

[Fotoğraf: AA]

Maratona İzmir'den katılan Gökhan Oktay, ilk kez bu organizasyonda yer aldığını ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Sporculardan Gülşah Tosun ise Erzurum'un karlı dağlarında antrenman yaparak bu yarışa katıldığını aktardı. Tosun, koşmayı sevdiğini vurguladı.

"Kaz Dağları mükemmel. Çok güzel bir parkur, çok güzel bir organizasyon ve burada yer almak beni mutlu ediyor. Koşmak beni mutlu ediyor. İnşallah elimden geleni yapıp güzel bir sonuç sağlayacağım."

[Fotoğraf: AA]

Köy Koşusu'nu 1 saat 10 dakikayla birinci bitiren geçen yılın ikincisi Mehmet Aydın Gör, sürekli koştuğunu anlattı.

"Yol yarışları, ultra maraton... Geçen sene bu parkuru koştum. Yağmurlu bir güne denk gelmiştik, balçıktı. Geçen sene ikinci olmuştum. Bu sene biraz daha hava iyiydi, atmosfer de daha iyiydi. Bu sene birinci oldum."

[Fotoğraf: AA]

Kar Spor İda Ultra Maratonu tüm parkurların tamamlanmasının ardından yarın Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'ndeki ödül töreniyle sona erecek.