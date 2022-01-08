Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 23 Mart 1994'te Fas'ın Tetuan şehrinde dünyaya gelen Tannane’nin Ajax altyapısında futbola başladıktan sonra SC Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-Etienne, Las Palmas, Utrecht ve son olarak Vitesse takımlarının formasını giydi.

Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın da formasını giyen Tannane'nin Fas A Milli Takımı ile 11 maç tecrübesi bulunuyor.

Oussama Tannane'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz #Göztepe pic.twitter.com/TBd0UXeb8U — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 8, 2022

François Moubandje kiralandı

Göztepe, 31 yaşındaki İsviçreli futbolcu François Moubandje’yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kamerun'da doğan Moubandje’nin İsviçre'nin Meyrin takımında profesyonel olduktan sonra Servette, Toulouse, Aytemiz Alanyaspor ve Dinamo Zagreb takımlarında forma giydi.

Moubandje, İsviçre A Milli Takımı’nda 21 maça çıktı.​​​​​​​