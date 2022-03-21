Mehmet Sepil, Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından 8 yıllık başkanlık görevinden ayrıldığını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

"Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır."

Sepil'den oyunculara veda konuşması

Mehmet Sepil istifa kararının aldıktan somra futbolcularla bir araya gelerek veda etti.

"Değerli oyuncu kardeşlerim. Kamuoyuna paylaştığım gibi 8 yıldır büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm başkanlık görevimden istifa ettim. Göztepe yönetimini emin ellere teslim edene kadar 8 yıldır olduğu gibi maddi ve manevi tüm yükümlülüklerimi ve sözlerimi yerine getireceğim. Oynayacağımız 8 kritik haftada hep birlikte Göztepe’ye yakışır şekilde mücadele edip, Göztepe’mizi bu süreçten çıkaracağınıza inanıyor ve sizlere güveniyorum. Bu Göztepe ile yaşadığım 8 yıllık başkanlık döneminde bana verilecek en büyük ödül olacaktır."

Süper Lig hasretine son verdi, tesisler kazandırdı

Mehmet Sepil, Göztepe Spor Kulübü'nü 6 Haziran 2014 tarihinde kulübün eski sahibi Hüseyin Altınbaş’tan devralmıştı. Sarı-kırmızılı kulübü, 2. Lig’deyken devralan Sepil, ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak 1. Lig’e çıkmıştı.

Yaklaşık 2 sezon 1. Lig’de mücadele eden Göztepe, Mehmet Sepil başkanlığında 2017-2018 sezonunda 13 yıllık Süper Lig özlemine son vermişti.

Sepil, tesis olarak da Göztepe’ye önemli katkılar verdi. Urla ilçesinde bulunan Adnan Süvari Tesisleri’ni kulübe kazandıran Sepil, 2020 yılının başlarında ise Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışıyla Göztepe’nin uzun yıllardır yaşadığı stadyum hasretine son vermişti.