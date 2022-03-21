Spor Toto Süper Lig'de gol kralının kim olacağı merak konusu. Kıyasıya geçen 30 hafta sonunda Ayoub El Kaabi, zirvede yer alıyor.

El Kaabi, 47 puanı bulunan Atakaş Hatayspor'a 15 golle katkı sağladı. Faslı futbolcu, en verimli sezonunu ülkesinin takımlarından Wydad'da geçirdi. El Kaabi, 2020-2021 sezonunda 39 maçta 22 gol kaydetmişti.

[Fotoğraf: AA]

Listenin 2 numarasında Umut Bozok yer alıyor. Kasımpaşa'nın 25 yaşındaki futbolcusu 14 golle zirve takibini sürdürüyor.

Gol krallığı yarışında 3'üncü sırayı 4 futbolcu paylaşıyor. Trabzonspor'dan Andreas Cornelius, Beşiktaş'tan Michy Batshuayi, Çaykur Rizespor'dan Joel Pohjanpalo ve VavaCars Fatih Karagümrük'den Aleksandar Pesic 12 kez gol sevinci yaşadı.

Gol krallığı listesinin alt sıralarında da önemli isimler yer alıyor. Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin 11 golü bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

11 kez gol sevinci yaşayan diğer isimler Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden Alexandur Maxim oldu.

Yukatel Kayserispor'un İsviçreli forveti Mario Gavranovic ise ağları 10 kez sarstı.