Newell's Old Boys takımı tarafından paylaşılan videonun açıklamasında, "Clasico Rosariona" olarak bilinen söz konusu derbinin öncesinde sahaya "el bombası" atıldığı bilgisi yer aldı.

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6 — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) March 20, 2022

Sahaya atılan maddelerin temizlenmesinin ardından başlayan maçı Newell's Old Boys takımı, 2'nci yarıdaki tek golle kazandı.

Çevik kuvvet polisi, maç sonunda kutlama yapan oyuncuları ev sahibi takımın taraftarlarından korumak üzere sahaya indi.

İki takım arasındaki müsabakalarda rakip taraftarlar, daha önce de rekor sayıda havai fişek ve sis bombası gibi malzemeler kullanmıştı.