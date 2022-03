Newell's Old Boys takımı tarafından paylaşılan videonun açıklamasında, "Clasico Rosariona" olarak bilinen söz konusu derbinin öncesinde sahaya "el bombası" atıldığı bilgisi yer aldı.

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6