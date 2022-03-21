Ateşler yakıldı. Havai fişekler patlatıldı. Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz, birçok ülkede sevinçle karşılandı.

Irak'ta kutlamaların merkezi Duhok oldu. Nevruz kutlamalarına binlerce kişi katıldı. Yerli ve yabancı turistlerin bir araya geldiği kutlamada sofralar kuruldu, piknikler yapıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Azerbaycan'da Nevruz tongalı yakıldı

Azerbaycan'ın birçok şehrinde de etkinlikler düzenlendi. Gobustan Milli Parkı’nda düzenlenen Pilav Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çeşit çeşit pişirilen pilavlar katılımcılara sunuldu.

Festival kapsamında farklı ülkelerin çadırlarında geleneksel pilavlar pişirildi, Nevruz tongalı yakıldı, oyunlar sergilendi.

Konserlerin de düzenlendiği festivalde ip cambazları hünerlerini, zanaatkarlar el işi ürünlerini sergiledi. Azerbaycan'da Nevruz etkinlikleri hafta boyunca sürecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kazakistan'da Nevruz kutlamaları

Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan’da da Uluslararası Türk Akademisi Nevruz Bayramını kutladı. Etkinlik, eski Türk Kağanların'dan bugüne kadar devam eden demir dövme töreni ile başladı. Akademi bahçesinde çadır kuruldu. Diplomatik misyon temsilcileri gelenekleri ve kültürlerini tanıttı, yemeklerini ikram etti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de de Sakhi tapınağı ziyaret edildi. Onlarca kişi iyi dileklerini iletti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Haber: Yılmaz Aslan - Fatih Avanos