Yüz modelini oluşturmak için 350 saat uğraştı, 4 bin yıl önce Taş Devri kadınının nasıl göründüğünü ortaya çıkardı.

İsveçli adli tıp sanatçısı Oscar Nilsson, İskandinav Taş Devri kadınının heykelini yaptı. Nilsson, İsveç'in Lagmansören bölgesinde yıllar önce bulunan kadın iskeletinden yola çıktı.

Çalışmalarına 2 yıl önce kafatasının plastik bir kopyasını çıkararak başladı. Bugünkü İsveç topraklarında yaşamış olan kadının heykeli, hem iskeletinden hem de tarihi bilgilerden yola çıkılarak şekillendirildi.

Västernorrlands Müzesi'nde sergileniyor

20'li yaşların sonunda olduğu düşünülen kadın 150 santimetre boyundaydı.

Yapım sürecinde kadının yaşı, kilosu, etnik kökeni gibi faktörler de göz önüne alındı. Heykel, İsveç’teki Västernorrlands Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Heykeli yapılan kadının iskeleti, 1923 yılında yol yapımı sırasında işçiler tarafından bulunmuştu. Yanında 7 yaşında bir erkek çocuğunun kalıntıları da vardı .