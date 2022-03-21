Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, toplantıda, AB'nin 2 yıldır üzerinde çalıştığı "Stratejik Pusula"nın görüşüleceğini belirtti.

AB'nin savunma ve güvenlik alanlarında daha özerk davranması hedefiyle hazırlanan söz konusu strateji belgesinin, AB'nin, Ukrayna savaşına yanıtının bir parçası da olacağını anlatan Borrell, "Avrupa'nın savaş gibi zorluklarla yüzleşme kapasitesinin geleceğini yeniden düşünmenin tam zamanı." dedi.

Ukraynalı mültecilere destek sağladığı için Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile bir görüşme yapacaklarını ifade eden Borrell, ardından da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile video konferans yöntemiyle görüşeceklerini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'da birçok savaş suçu işlediğini savunarak, özellikle Mariupol'ün tümüyle yok olacağını söyleyen Borrell, dışişleri bakanlarının toplantısında özellikle enerji alanında olmak üzere yeni yaptırımlar konusunda görüş alışverişi yapılacağını bildirdi.

Bazı Baltık ülkelerinin petrol ambargosu uygulanmasını da istediği biliniyor.