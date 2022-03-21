3 bin metre yükseklikteki Fransız-İtalyan ortak araştırma istasyonu Dome Concordia'daki uzmanlar, bunun bölgede şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık olduğuna dikkati çekti.

Antarktika'da aynı noktada hava sıcaklığı 17 Aralık 2016'da sıfırın altında 13,7; 12 Mart 2013'te ise sıfırın altında 16 derece ölçülmüştü.

"Küresel ısınma" vurgusu

Bilim insanları, bu tür sıcaklık dalgalanmalarının nedeninin küresel ısınma olduğunu vurguluyor.

"Önlem alınmazsa bu değişkenliğin etkilerinin daha da yoğunlaşacağı" uyarısı yapılıyor.