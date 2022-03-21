Başkent Dakka'daki Shitalakshya Nehri'nde meydana gelen kazada, en az 20 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldı ve yaklaşık 20 kişi kurtarıldı.

Kazanın ardından kargo gemisine el konuldu.

Hükümet, kazaya ilişkin 2 soruşturma komitesi kurulduğunu açıkladı.

Yaklaşık 60 yolcusu bulunduğu tahmin edilen feribot, dün başkent Dakka'daki Shitalakshya Nehri'nde bir kargo gemisiyle çarpışmıştı.