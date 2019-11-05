Göztepe'de İlhan Palut dönemi05 Kasım 2019 Salı 10:16 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 10:20
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Tamer Tuna'nın istifasının arından boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Palut'un getirildiğini açıkladı.
İzmir ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak."
Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı
Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.
Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.#Göztepe pic.twitter.com/gIjRYvOfVa— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 4, 2019
Kaynak: TRT SPOR, AA