İzmir ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak."

Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı

Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.#Göztepe pic.twitter.com/gIjRYvOfVa — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 4, 2019

Kaynak: TRT SPOR, AA