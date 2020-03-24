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Gomis'ten Galatasaray itirafı
[Fotoğraf: AA]
Bafetimbis Gomis'ten, Galatasaray itirafı. Fransız futbolcu, sarı kırmızılılarda yaşadığı tecrübeden dolayı Marsilya'dan ayrıldığına pişman olmadığını söyledi.
Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de forma giyen Bafetimbis Gomis, Galatasaray günleri hakkında Fransız basınına konuştu.
34 yaşındaki futbolcu, Marsilya'dan ayrılarak Türkiye'ye gittiği için pişman olmadığını söyledi.
Forma giydiği her kulüpte elinden geleni yaptığını belirten Fransız golcü, ''Galatasaray'da yaşadığım tecrübelerden dolayı Türkiye'ye gitmemin ne kadar doğru bir karar olduğunu gördüm'' dedi.
Marsilya'nın kendisini takımda tutma konusunda pek istekli olmadığını da dile getiren Gomis, ''Benimle çalışma arzuları yoktu. Taleplerimi görmezden gelerek başka futbolcuları ön plana çıkardılar'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 1 sezon forma giyen Fransız futbolcu, 42 maçta 32 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.
Etiketler: Bafetimbis Gomis GalatasaraySon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 09:59
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