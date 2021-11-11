Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i yenerek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.

Antrenör Gültekin Karasu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı istediklerini söyledi.

Karasu, Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından dinlenmeden Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlattı.

"Bu çocuklar inşallah finali de kazanıp şampiyon olacak. Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dinlenmeden buranın kampına başladılar. Fizik olarak çok düştüler ancak inançlarıyla, ruhlarıyla oynuyorlar. İnşallah yarın da öyle oynayacaklar ve şampiyon olacağız."