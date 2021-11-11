Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale yükseldi.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail ile karşılaştı.
İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak adını finale yazdırdı
Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak. Final karşılaşması yarın saat 16.30'da TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Finaldeyiz!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 11, 2021
Golbol Kadın Milli Takımımız, yarı finalde karşılaştığı İsrail'i 7-6 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırıyor! pic.twitter.com/C1NjCEwPdO
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