Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Tunç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, sarı-kırmızılı kadın futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in de takip ettiği törende konuşan Ali Polat Bengiserp, kulüpte kadın futbol takımını kurmanın en önemli projelerinden biri olduğunu dile getirdi.

"Seçim sonrası başkanın da talimatlarıyla çalışmalara başlandı. Ağustos ayının başında karar alındı ve yürürlüğe girdi. Takımımız Nurcan Çelik hocamızın nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Oluşum bitti. Takımımız, Süper Lig'de mücadele edecek. Maçlarımızı Küçükçekmece'deki Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacağız."

[Fotoğraf: İHA]

Dinçer Azaphan da Tunç Holding olarak her zaman Galatasaray Kulübünün yanında olduklarını belirtti.

"Tunç Holding logosunun Galatasaray ile yan yana olmasından gurur ve şeref duyuyorum. Bu seneki dördüncü sponsorluk anlaşmamız oldu. İnşallah devamı gelecek. Kulübüm nasıl emrederse bana ve şirketime ben o yolda ilerlemeye devam edeceğim. Bugün kadın takımımıza nasip oldu. Yarın belki başka takıma nasip olur. Biz hepsine talibiz. Başkanımız, yönetimimiz, hocam uygun görürse ben her zaman onların yanındayım."