Aston Villa, takımın başına 41 yaşındaki genç antrenör Steven Gerrard'ı getirdiğini duyurdu.

"Steven'ı yeni teknik direktörümüz olarak atamaktan memnuniyet duyuyoruz. Steven hedefleri, felsefesi ve değerleri bizimle uyuşan bir isim."

Steven Gerard da, "İngiliz futbolunda köklü geçmişi ve geleneği olan Aston Villa'nın yeni Teknik Direktörü olmaktan büyük onur duyuyorum" sözleriyle yeni görevini duyurdu.

Geçen sezon Glasgow Rangers'ı İskoçya şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Steven Gerard, oyunculuk kariyerinde uzun yıllar Liverpool forması giymişti.

Futbolcu kökenli 41 yaşındaki teknik adam, Rangers'ı çalıştırdığı 3,5 sezon boyunca önemli başarılara imza attı. Celtic'in 9 yıl üst üste şampiyonluğa ulaştığı ligde Rangers, 2020-21 sezonunu namağlup zirvede tamamladı.

Bu sezon da başarılı performansını sürdüren Rangers, 13 haftası tamamlanan ligde 30 puanla lider konumda bulunuyor.

Aston Villa, ligde üst üste 5 maç kaybetmesinin ardından İngiliz teknik direktör Dean Smith'in görevine geçen hafta son vermişti.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach.