Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Kutsal Güneş Kurnaz, Ege Ayyıldızbayraktar, Ege Erdemli, Görkem Arda Koçak ve Medine Havva Tatlıcan'dan oluşan milli takım, finalde Tayland'ı 2-1 yenerek birinci oldu.

Tayland, 2018 Dünya Şampiyonu olmuş 2019, 2021 yıllarında da dünya ikincisi olmuştu.