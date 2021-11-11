Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı ekip Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Teixeira, N'Koudou, Güven Yalçın 11 ile çıktı.

Shkupi ise Naumovski, Brdarevski, Rwatubyaye, Faustin, Zuka, Aly, Cheshmedjiev, Hamidi, Sunday, Alvarez, Trapasovski 11 ile sahada yer aldı.

Beşiktaş, 12. dakikada Oğuzhan'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet'in meşin yuvarlağı kafayla filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti.

[Fotoğraf: AA]

Siyah-beyazlı ekip 17. dakikada farkı ikiye çıkardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan ortasında savunmadan seken topu kaleci çeldi. Altıpasta pozisyonu takip eden Teixeira, ayak koyduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

İkinci yarıda siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Emirhan İlkhan ve Berkay Vardar da görev aldı.

Beşiktaş karşılaşmanın ikinci yarısına da golle başladı. 50. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Güven, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-0.

Siyah-beyazlı ekip rakibini 3-0 mağlup etti.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlardan Sergen Yalçın'a destek

Karşılaşmayı az sayıda siyah-beyazlı taraftar da izledi. Taraftarlar maç boyunca takımlarına ve teknik direktör Sergen Yalçın'a destek verdi.

İkinci yarıda da taraftar desteğiyle karşılaşan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarları selamladı.