Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncu, sarı kırmızılı kulüpte kalmak istediğini dile getirdi.

"Hedefim, Galatasaray'daki macerama devam etmek"

Feghouli, haziran ayında sözleşmesinin biteceğini ifade etti.

"Hedefim, Galatasaray'daki macerama devam etmek. 32 yaşına gireceğim ama bu takıma katacak çok şeyim olduğuna inanıyorum. Gençlere ayak uydurabilir miyim? Bence evet. Saha içinde lider rolüne bürünmek, benim için doğal bir şey."

"Galatasaray'da oynuyorsanız, her maçı kazanmalısınız"

Cezayirli oyuncu, sarı kırmızılı kulübün kendisi için önemine değindi.

"Galatasaray'a 27 yaşında geldim. Kariyerimdeki ilk kupaları burada kazandım. Eğer Galatasaray'da oynuyorsanız, her maçı kazanmalısınız. Bir mağlubiyet dünyanın sonu gibidir. Bu da benimle çok uyuşuyor."

Feghouli, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıktı. 8 karşılaşmaya 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.