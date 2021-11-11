Aaron Ramsey, Premier Lig'e dönüş hazırlığı yapıyor. İngiliz basını, Juventus'ta mutsuz olan deneyimli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü.

Juventus teknik direktörü Allegri tarafından tercih edilmeyen Ramsey, yeterli görülmüyor. Takımdan gönderilmesi beklenen Galli oyuncunun, bu karara itiraz etmeyeceği belirtildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun kendisiyle ilgilenen Everton ve Newcastle United takımlarından birini tercih etmesi bekleniyor.

İtalyan kulübü, 2019 yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istiyor.

Maaş yükünü azaltmayı planlayan Juventus, Ramsey için yüksek bir bonservis talep etmeyecek. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 resmi karşılaşmada 115 dakika sahada kaldı.