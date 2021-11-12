Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 16:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Golbol Erkek Milli Takımı Avrupa üçüncüsü
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye Erkek Milli Takımı Almanya'yı 7-2 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, üçüncülük mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Türkiye, karşılaşmadan da 7-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Üçüncüsüyüz!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 12, 2021
Golbol Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında karşılaştığı Almanya’yı 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu!
Tebrikler ve teşekkürler! pic.twitter.com/G8AmRTwdeD
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