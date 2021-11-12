Futbolculuk döneminde formasını giydiği Wolverhampton Kulübü, Flowers'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Wolverhampton formasıyla 1952-1967 yıllarında 515 kez sahaya çıkan orta saha oyuncusu Flowers, 3 lig ve bir Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Dünya Kupası zaferi elde ettiği İngiltere Milli Takımı'nda ise 49 defa görev yapan Flowers, futbola katkılarından dolayı bu yıl Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştü.