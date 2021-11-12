Türkiye Karate Federasyonu, Dünya Shotokan Federasyonu iş birliğiyle 5-7 Kasım arasında İstanbul’da 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası düzenledi.



Kata Kategorisi'nde dünya şampiyonu olan Şanlıurfa Osmangazi Anadolu Lisesi öğrencisi Almoutaz Billah Alali, okul öğretmenleri ve antrenörüyle birlikte Vali Abdullah Erin’i ziyaret ederek madalyasını takdim etti.

Şampiyonluk sevincini Şanlıurfalılar ile paylaştı

Türkiye Karate Federasyonunun düzenlediği ve 25 ülkeden 2 bin 900 sporcunun katıldığı şampiyonaya Türkiye’yi temsilen katıldığını anlatan Suriyeli öğrenci Almoutaz Billah Alali, şampiyonluk sevincini tüm Şanlıurfalılar ve Türkiye ile paylaştığını söyledi. Alali, spor faaliyetlerine devam edeceğini de dile getirdi.

Genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Erin de, “Gençlerimizin spora olan ilgisi, elde ettikleri başarılar bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Tüm sporcu çocuklarımız ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.