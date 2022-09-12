Gol düellosunda kazanan Adana Demirspor
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Adana Demirspor uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı maçta Adana Demirspor 3-2 galip ayrıldı.
Önemli anlar: İlk yarı
10. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası yayından uzak mesafede kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues'in sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır uzanmasına rağmen top ağlarla buluştu: 1-0
19. dakikada aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalacağı anda savunma son anda araya girerek topu kaleciye kazandırdı.
21. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Belhanda'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada ceza yayı civarında topu önünde bulan Bakasetas'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada Trezeguet, ceza sahası sağ çaprazda dar açıdan yerden şutunda kaleci Ertaç Özbir direğin yanında yatarak topa hakim oldu
34. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Belhanda'nın yerden sert şutunda top dışarı çıktı.
35. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu göğsünde kontrol etmeye çalışan Gomez ile rakip Rakitskyi mücadelesinde Gomez yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı: 1-1
42. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahası içinde yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
İkinci yarı
50. dakikada geri pasta topu kontrol edemeyen kaleci Ertaç Özbir'in hatasını değerlendirip topa hakim olan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.
51. dakikada geri pasla gelen topu uzaklaştırmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın şutunda Adana Demirsporlu futbolculardan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
53. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahası dışından yerden ortasında kaleci Uğurcan Çakır defanstan seken topa hakim oldu.
55. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası girişinde Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin yatarak müdahale etmek isteyen kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-1
63. dakikada Larsen'in sağ kanattan ortasında kale sahası ön çizgisinde yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
65. dakikada Belhanda'nın pas atarak kullandığı serbest vuruşta topu alan Gökhan İnler'in sert vuruşunda defanstan seken top üst direğe çarparak kornere çıktı.
69. dakikada Gökhan İnler'in orta saha civarından derinlemesine pasında topla buluşan Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kaleciyi geçen top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.
77. dakikada Svensson'un ceza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede top kornere attı.
84. dakikada Trabzonspor yeniden beraberliği yakaladı. Naci Ünüvar'ın pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası ön çizgisinde vuruşunda top kalenin sağında ağlarla buluştu: 2-2
90. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Fredrik Gulbrandsen'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
90+2. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına ortasında kale sahasında Bjarnason'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa hakim oldu.
90+4. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Svensson'un sağ kanattan ortasında Samet Akaydın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2
Adana Demirspor kendi sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçı 3-2 kazandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues (Dk. 16 Abdurrahim Dursun), Svensson, Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Gökhan İnler), Yusuf Sarı (Dk. 64 Akintola), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 80 Bjarnason), Onyekuru (Dk. 80 Fredrik Gulbrandsen)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 46 Hamsik), Bakasetas, Trezeguet (Dk. 80 Naci Ünüvar), Bardhi (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Umut Bozok, Gomez
Goller: Dk. 10 Kevin Rodrigues, Dk. 55 Ndiaye, Dk. 90+4 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 36 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 84 Umut Bozok (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 1 Semih Güler (Yedek kulübesi), Dk. 35 Rakitskyi, Dk. 62 Yusuf Sarı, Dk. 87 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 4 Gbamin, Dk. 44 Bartra, Dk. 45+5 Bardhi, Dk. 85 Hugo (Trabzonspor)
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